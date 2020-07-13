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رياضة

شكوى جديدة.. الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بحماية قيم المجتمع من تجاوزات رئيس الزمالك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تقدم النادي الأهلي ظهر اليوم بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مرتضى منصور  رئيس نادي الزمالك وقناة النادي؛ بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه؛ سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو فى كلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس.

وقال النادي الأهلي في شكواه إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب.

وطالب النادي الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات «الفجة» للمذكور.
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