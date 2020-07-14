اتحاد الكرة: شفاء 15 لاعبا من كورونا.. وجميع نتائج المسحة الرابعة سلبية.. فيديو

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، شفاء 15 لاعبا، كانوا مصابين بفيروس كورونا بشكل كامل من ضمن 27 حالة إصابة حتى الآن في أندية الدوري الممتاز.









وأوضح سلطان في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أنه تم إجراء يوم الأحد المسحة الرابعة للكشف عن كورونا لأندية وادي دجلة، والجونة، والمقاولون، وجاءت جميع نتائجها سلبية ، كما تم يوم الإثنين سحب عينات لـ5 فرق وهي الزمالك وسموحة، والاتحاد، ونادي مصر، وحرس الحدود".









وأشار إلى أن دخول بعض الأندية في معسكرات مغلقة يعد أمرا جيدا، لأن احتمالية انتقال العدوى تقل.









واختتم: "اعتمدنا 20 طبيبا ليتواجدوا في المباريات كمراقب طبي، ونستفيد منهم بعد ذلك من خلال متابعة إصابات اللاعبين".