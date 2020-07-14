الأسعار والأماكن والمِساحات.. تفاصيل مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل.. فيديو

قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ، إن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بعمل مشروعات لمتوسطي الدخل، ومنها "سكن مصر، ودار مصر، وجنة"، وهذه المشروعات بأسعار ومساحات مختلفة.
وأضافت مى عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن حجم هذه الوحدات يبدا من 90 مترا، وحتى 150 مترا، والاسعار تبدأ من 364 ألف جنيه حتى مليون و 600 الف جنيه .
وأوضحت مي عبد الحميد ، أنه لاول مرة يتم طرح وحدات بنظام التمويل العقارى، ففي السابق كانت تطرح بنظام التقسيط مع الهيئة ويتم سدادها علي 5 سنوات .
ونوهت إلى أن مقدم هذه الوحدات 40 و60 و80 ألف جنيه، حسب مساحات الوحدة، وحسب تشطيبها، مؤكدة أن "سكن مصر" أقل بشيء بسيط من "جنة".
وأكملت أن جميع المشروعات لا يتعدى أسعار الوحدات فيها "مليون و600 ألف جنيه"، مؤكدة ان هذه الوحدات متواجدة في مدن "الشيخ زايد و6 أكتوبر و15 مايو والسادات والعاشر من رمضان" وغيرها .