الأسعار والأماكن والمِساحات.. تفاصيل مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل.. فيديو

، ودار مصر ، وجنة" ، وهذه المشروعات بأسعار ومساحات مختلفة. قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ، إن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بعمل مشروعات لمتوسطي الدخل، ومنها "سكن مصر





وأضافت مى عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن حجم هذه الوحدات يبدا من 90 مترا، و حتى 150 مترا، والاسعار تبدأ من 364 ألف جنيه حتى مليون و 600 الف جنيه .





وأوضحت مي عبد الحميد ، أنه لاول مرة يتم طرح وحدات بنظام التمويل العقارى، ففي السابق كانت تطرح بنظام التقسيط مع الهيئة ويتم سدادها علي 5 سنوات .





ونوهت إلى أن مقدم هذه الوحدات 40 و60 و80 ألف جنيه، حسب مساحات الوحدة، وحسب تشطيبها ، مؤكدة أن " سكن مصر" أقل بشيء بسيط من "جنة".



