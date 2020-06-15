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مي عبد الحميد: الإسكان تخصص وحدات كأماكن عزل لمصابي كورونا .. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:43 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي, إن الوزارة تمتلك وحدات في الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية وهناك وحدات لم يتم تخصيصها حتى الآن.


وأضافت مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم تخصيص عدد من الوحدات السكنية كأماكن عزل لمصابي كورونا من وزارة الإسكان.


وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي, أن هذه الوحدات تم تخصيصها بالكامل وتكون بعيدة عن الأماكن المشغولة بالسكان.


وأوضحت مي عبد الحميد، أنه تم التنسيق مع المحافظات لكي يتم فرش هذه الوحدات حتي تكون جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا في أي وقت.


وأشارت إلى أنه، تم تخصيص بعض من هذه الوحدات في المنيا والفيوم وسيتم تخصيص وحدات أخرى في باقي المحافظات.

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