لـ ولاية ثانية .. الرئيس الجزائري يعلق على إمكانية بقائه في السلطة

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن عدم وجود خطط لديه للبقاء في منصبه لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى ضرورة وجود شروط أخرى لاستمراره في السلطة.





وقال تبون في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية: "أنا أعارض الخطة الكلاسيكية، وتعهدت بعدم إنشاء حزب سياسي. ومع ذلك، أحتاج إلى قاعدة شعبية لأتمكن من تطبيق برنامجي الرئاسي".





وأضاف تبون: "من حيث المبدأ، تم انتخابي لفترة واحدة، وبحلول نهاية هذه الولاية، آمل أن أحصل على وضع سلمي يتم فيه حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية جزئيًا. إنه انتقال دون تسميته. يجب أن تكون هناك شروط أخرى لكي أفكر في ترشح جديد".





يذكر أن تبون تم انتخابه في شهر ديسمبر 2019 لولاية رئاسية لمدة 5 سنوات، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بسبب التظاهرات الشعبية ضده.





وافرج تبون عن عدد من المعتقلين من أفراد الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد خلال العام الماضي.