نشرة الفن.. كتاب عن مسيرة نبيلة عبيد.. حالة أميتاب باتشان الصحية.. إصابة نجم بوليوود بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
كثيرًا ما تبهر الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها على انستجرام، بإطلالاتها وجمالها ورشاقتها، فكان لها رد فعل مفاجئ بسؤالها عن هذه الجزئية، في سؤال كان نصه: «حاسة بجمالك وشايفة ان جمالك يعقد ويسببلك مشاكل مع زميلاتك؟؟».
كشفت تقارير إخبارية هندية، اليوم الإثنين، عن تطورات الحالة الصحية لـ النجم العالمي أميتاب باتشان، وابنه الفنان أبهيشيك، بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا، واحتجازهما في أحد مستشفيات العزل في الهند، بجناح خاص لكل منهما.
نشرت الفنانه نبيلة عبيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وظهرت بلوك كلاسيك أسود وصورة جعلتها أصغر من سنها بكثير.
تجددت حالة الجدل داخل أروقة الوسط الفني في بوليوود، وذلك بعدما أعلن النجم الهندي بارث سامثان، بطل مسلسل «لكنه لي»، عبر حسابه على إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليكون ثالث نجم هذا الأسبوع يصاب بالفيروس التاجي بعد أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك.
قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها مرحة و«فرفوشة أوي» بطبيعة شخصيتها، وأشارت إلى أنها لا تتأقلم مع الأخرين سريعًا، قائلة: «أنا ما باخدش وش على الناس بسرعة وفي ناس لما بأرتاح لهم؛ شخصيتي الفرفوشة الطفلة بتطلع لوحدها».