عصبية ولا فرفوشة؟.. نسرين طافش تكشف شخصيتها بعيدا عن الفن





وأضافت نسرين طافش ، في تصريح لـ صدى البلد، أنها لا تحب أن تأخذ الأمور بشكل جاد كثيرًا، لكنها تحب أن تمزح وتلعب مثل الأطفال، ولا تشعر بالخجل من هذا، لكن تتحفظ على ذلك في أماكن العمل، أو الأماكن الرسمية، وتتعامل بشكل جاد.





وأشارت نسرين طافش، إلى أن شخصية الفرفوشة تظهر أكثر لديها في الأماكن الصحيحة من خلال السوشيال ميديا، لأن الناس هناك يلمسون هذه الشخصية، مؤكدة أن عصبيتها مثيرة للضحك، فالعصبية لا تتمكن منها أكثر من 5 دقائق بعدها تقوم بحل المشكلة، ولا تجعلها تطول.





وأكدت طافش، أنها لا تحب أن تتمكن العصبية منها وتستفحل بداخلها، لافتة إلى أنها لا تحب الأشخاص العصبيين على طول المدى، لأن الحياة بالنسبة لها أبسط من ذلك.