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فن

كتاب جديد عن مسيرة نبيلة عبيد فى عالم الفن .. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانه نبيلة عبيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت بلوك كلاسيك أسود وصورة جعلتها أصغر من سنها بكثير.

وكتبت على الصورة:" كتاب عن سينما نبيلة عبيد واستعراض مطول لجميع افلامى فى السينما المصرية بقلم الكاتب الباحث والمؤرخ السينمائي محمود قاسم مفاجاه هتعجبكم انتظروه قريبا".

وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.


مسلسل "سكر زيادة" ،  بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائه.
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