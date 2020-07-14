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داليا أيمن: مدرسة الضبعة النووية الأولى من نوعها فى مصر والوطن العربى ..فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أعلنت فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية وذلك بدءًا من يوم الخميس الماضى الموافق  9 يوليو ويستمر حتى الأحد 19 يوليو 2020.

وأضافت داليا أيمن خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أنه يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويفتح باب التقدم إلكترونيًا كي يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع توقيع ولي الأمر عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات في الإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة.

وأشارت الإعلامية داليا أيمن، إلى أن المدرسة على مساحة 8 أفدنة ومجهزة على أعلى مستوى وهى الوحيدة والفريدة من نوعها فى مصر والعالم العربى كله لأنها متخصصة فى الطاقة النووية لتلبى طلبات سوق العمل لأن كل العاملين فى المفاعل النووى المصرى سيكونوا أيدى مصرية 100%.

وأكدت  أنه الدراسة بدأت فى المدرسة من عام 2018، وسيتم تخريج أول دفعة من المدرسة بعد سنتين، منوهة أن مدرسة الضبعة النووية متميزة عن باقى المدارس الفنية المتقدمة لأنها متخصصة فى الطاقة فقط.


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