لم نرصد أي حالة.. السياحة: القطاع استعاد الثقة العالمية بسبب اهتمامه بالإجراءات الوقائية من كورونا

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، إن العالم كله خلال الفترة الماضية كان يعانى من حالة عدم الثقة فى السفر لأن الصحة والأمان هما المحرك الأساسى، ولذلك اهتمت وزارة السياحة والآثار من بداية الجائحة بقفل السياحة والاهتمام بإجراءات التعقيم والتطهير الكامل للمنشآت السياحية.









وأضافت غادة شلبى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": " إن همنا الشاغل فى فترة توقف السياحة هو العمل على جميع الضوابط فى جميع منشآتنا السياحية، ليشعر السائح بأن المنتج المصرى آمن".









و تابعت: "إننا نسعى إلى توصيل رسالة معينة إلى السائح، وهى أننا قمنا بتطبيق الشروط والمعايير الدقيقة جدا للحفاظ عليه".









أن الفتح التجريبى للسياحة الداخلية كانت جزءا بسيطا ومن ثم مرورا بزيادتها، منوهة إلى أنه تم فتح السياحة الدولية من 1 يوليو الجاري. وأوضحت







