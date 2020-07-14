بينهم 6 حالات فوق 70 عاما .. خروج 25 حالة جديدة من مستشفيات العزل ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف عن تعافى 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الصدر من بينهم 6 حالات فوق ٧٠ عاما وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. حالة





وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

اقرأ أيضا :





من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.





وتقدم الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور افرام ماجد مدير مستشفى الصدر على المتابعة المستمرة للمستشفى.