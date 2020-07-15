ما هي الأعصاب القحفية الـ 12 وما وظيفة كل منها؟

كشف موقع mediacl news today, عن وظيفة ال١٢ عصبا من الأعصاب القحفية الحسية التى تساعد الشخص على الرؤية والشم والسمع.

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ووفقا لما نشره الموقع فإن الأعصاب القحفية الحركية تساعد على التحكم في حركات العضلات في الرأس والرقبة.





الأعصاب القحفية الحسية لكل عصب اسم يعكس وظيفته ورقمًا وفقًا لموقعه في الدماغ. يستخدم العلماء الأرقام الرومانية من الأول إلى الثاني عشر لتسمية الأعصاب القحفية في الدماغ.





1. العصب الشمي

و العصب الشمي ينقل المعلومات إلى الدماغ حول شعور الشخص بالشم.

عندما يستنشق الشخص جزيئات عطرة ، فإن مستقبلات حاسة الشم داخل الممر الأنفي ترسل النبضات إلى تجويف الجمجمة ، والتي تنتقل بعد ذلك إلى البصلة الشمية.

تلتقي الخلايا العصبية الشمية المتخصصة والألياف العصبية مع الأعصاب الأخرى ، التي تمر في القناة الشمية.

ثم ينتقل السبيل الشمي إلى الفص الجبهي ومناطق أخرى من الدماغ مرتبطة بالذاكرة وتدوين الروائح المختلفة.







2. العصب البصري

و العصب البصري ينقل المعلومات إلى الدماغ حول رؤية الشخص.

عندما يدخل الضوء إلى العين ، فإنه يضرب الشبكية التي تحتوي على قضبان وأقماع. هذه هي المستقبلات الضوئية التي تترجم الإشارات من الضوء إلى معلومات بصرية للدماغ.

تقع المخاريط في الشبكية المركزية وتشارك في رؤية الألوان. تقع القضبان في الشبكية الطرفية وتشارك في الرؤية غير الملونة.

تحمل هذه المستقبلات الضوئية نبضات إشارة على طول الخلايا العصبية لتكوين العصب البصري. تتقاطع معظم ألياف العصب البصري إلى هيكل يسمى التقاطع البصري. ثم ، تنبثق القناة البصرية إلى القشرة البصرية الأولية في الفص القذالي في الجزء الخلفي من الدماغ. الفص القذالي حيث يتعامل الدماغ مع المعلومات المرئية.





ثالثًا. العصب الحركي

و العصب المحرك للعين يساعد على حركات العضلات السيطرة على العينين.

يوفر العصب الحركي للعين الحركة إلى معظم العضلات التي تحرك مقلة العين والجفن العلوي ، والمعروف باسم العضلات خارج المقلة.

يساعد العصب الحركي للعين أيضًا في الوظائف اللاإرادية للعين:

تقلص العضلة العاصرة الحدقة تلقائيًا حدقة العين للسماح بدخول ضوء أقل للعين عندما يكون الضوء ساطعًا. عندما يكون الظلام ، تسترخي العضلات للسماح بدخول المزيد من الضوء.

تساعد العضلات الهدبية العدسة على التكيف مع الرؤية قصيرة المدى وطويلة المدى. يحدث هذا تلقائيًا عندما ينظر الشخص إلى الأشياء القريبة أو البعيدة.





4.عصب تروشلير

و العصب البكري وتشارك أيضا في حركة العين.

ينشأ العصب البوقي ، مثل العصب الحركي للعين ، في الدماغ المتوسط. إنه يمد العضلة المائلة العلوية المقابلة التي تسمح للعين أن تشير إلى الأسفل والداخل.





5. العصب الثلاثي

و العصب مثلث التوائم هو العصب القحفي الأكبر وعلى حد سواء الحركية والوظائف الحسية.

تساعد وظائفه الحركية الشخص على تحريك الأسنان وتثبيتها وإعطاء الإحساس بالعضلات في الغشاء الطبلي للأذن.

يتكون القسم الحسي من ثلاثة أجزاء تتصل بمواقع المستقبلات الحسية على الوجه:

يمنح الجزء العيني إحساسًا بأجزاء من العين ، بما في ذلك القرنية والغشاء المخاطي في الأنف والجلد على الأنف والجفن والجبهة.

الجزء الفكي يعطي إحساسًا بالثلث الأوسط من الوجه وجانب الأنف والأسنان العلوية والجفن السفلي.

الجزء الفك السفلي يعطي إحساسًا بالثلث السفلي من الوجه واللسان والغشاء المخاطي في الفم والأسنان السفلية.

الألم العصبي الثلاثي التوائم هو اضطراب شائع في العصب الثلاثي التوائم يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وشد الوجه.







6.العصب المبعد

و العصب المبعد يساعد أيضا حركات العين السيطرة.

يساعد العضلة المستقيمة الجانبية ، وهي إحدى عضلات العين الخارجية ، على تحويل النظرة إلى الخارج.

يبدأ العصب المخاطي في أحواض جذع الدماغ ، ويدخل إلى منطقة تسمى قناة Dorello ، وينتقل عبر الجيب الكهفي ، وينتهي في العضلة المستقيمة الجانبية داخل المدار العظمي.





7.العصب الوجهي

يعمل العصب الوجهي على إنتاج تعابير الوجه.

يحتوي العصب الوجهي أيضًا على وظائف حركية وحسية.

يتكون العصب الوجهي من أربع نويات تؤدي وظائف مختلفة:

حركة العضلات التي تنتج تعبيرات الوجه

حركة الغدد الدمعية ، تحت الفك السفلي ، وتحت الفك السفلي

الإحساس بالأذن الخارجية

الإحساس بالذوق

النواة الأربعة تنشأ في الأحصنة والنخيل وتتحد معًا للسفر إلى العقدة الوراثية.

شلل بيل هو اضطراب شائع في عصب الوجه ، يسبب الشلل على جانب واحد من الوجه وربما فقدان الإحساس بالذوق.







8. العصب الدهليزي القوقعي

و العصب الدهليزي القوقعي يشارك مع السمع الشخص والتوازن.

يحتوي العصب الدهليزي القشري على مكونين:

يساعد العصب الدهليزي الجسم على الإحساس بالتغيرات في موضع الرأس فيما يتعلق بالجاذبية. يستخدم الجسم هذه المعلومات للحفاظ على التوازن.

يساعد عصب قوقعة الأذن في السمع. تتذبذب خلايا الشعر الداخلية المتخصصة والغشاء القاعدي استجابة للأصوات وتحديد تردد الصوت وحجمه.

تتحد هذه الألياف في الأحواض وتخرج من الجمجمة عن طريق الصماخ السمعي الداخلي في العظم الصدغي.



9.العصب اللساني البلعومي

و العصب اللساني البلعومي يمتلك كل من الحركة والوظائف الحسية.

تتلقى الوظيفة الحسية معلومات من الحلق واللوزتين والأذن الوسطى والجزء الخلفي من اللسان. كما أنها تنطوي على الإحساس بالذوق في الجزء الخلفي من اللسان.

يوفر القسم الحركي الحركة إلى البلعوم ، وهي عضلة تسمح للحلق بتقصير وتوسيع.

يبدأ العصب اللساني البلعومي في النخاع المستطيل في الدماغ ويترك الجمجمة من خلال الثقبة الوداجية ، مما يؤدي إلى العصب الطبلي.





10. العصب المبهم

يحتوي العصب المبهم على مجموعة من الوظائف ، التي توفر وظائف حركية وحسية وغير متجانسة.

يوفر الجزء الحسي الإحساس بالجزء الخارجي من الأذن والحلق والقلب وأعضاء البطن. كما أنه يلعب دورًا في الإحساس بالذوق.

يوفر الجزء الحركي حركة للحنجرة والحنك الرخو.

تعمل الوظيفة السمبتاوي على تنظيم ضربات القلب وتعصيب العضلات الملساء في مجرى الهواء والرئتين والجهاز الهضمي.

العصب المبهم هو أطول العصب القحفي حيث يبدأ في النخاع ويمتد إلى البطن.

يستخدم الأطباء العلاج التائه تحفيز العصب لعلاج مختلف الظروف، بما في ذلك الصرع ، الاكتئاب ، و القلق . تعرف على المزيد حول علاج العصب المبهم والتحفيز هنا .





11. العصب الإضافي

يوفر العصب الإضافي وظيفة حركية للرقبة.

و العصب يوفر وظيفة الحركة إلى بعض العضلات في الرقبة:

يتحكم في عضلات القصية الترقوية الخشائية وشبه المنحرف التي تسمح للشخص بتدوير الرقبة والكتفين وتمديدها وثنيها.

ينفصل العصب الإضافي إلى أجزاء في العمود الفقري والقحفي.

يبدأ المكون الشوكي في الحبل الشوكي وينتقل إلى الجمجمة من خلال الثقبة الكبيرة. من هناك ، يلتقي المكون القحفي للعصب الإضافي ويخرج من الجمجمة على طول الشريان السباتي الداخلي، يتحد الجزء القحفي للعصب الإضافي مع العصب المبهم.





12.عصب تحت اللسان

و العصب تحت اللسان هو العصب المحرك الذي يغذي عضلات اللسان.

ينشأ العصب تحت اللسان في النخاع.

يمكن أن تسبب اضطرابات العصب تحت اللسان شلل اللسان ، وغالبًا ما يحدث على جانب واحد.