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مرأة

عادة يومية أثناء النوم تسبب تلف الأعصاب الشعاعية.. توقف عنها فورا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:35 م
عادة يومية خاطئة
عادة يومية خاطئة أثناء النوم توقف عنها فورا يمكن ان تسبب تلف
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أسماء عبد الحفيظ

يتبع الكثير من الأشخاص عادة يومية خاطئة أثناء النوم خاصة على  الذراع، عليهم التوقف عنها بقدر الإمكان فهى يمكن أن تسبب تلف الأعصاب الشعاعية.


كشف موقع mediacl news today,  أن  الإصابات الرياضية تؤدي إلى تلف الأعصاب الشعاعية.والسبب الأكثر شيوعًا لتلف الأعصاب الشعاعية هو كسر عظم العضد ، وهو العظم الذي يمتد من الكوع إلى الكتف.يمكن أن يعاني الشخص أيضًا من تلف الأعصاب الشعاعية أثناء الجراحة على الذراع أو من طلق ناري.


تشمل الأسباب الأخرى لإصابة العصب الشعاعي ما يلي:

ضربة مباشرة ، مثل تلك التي لحقت أثناء حادث سيارة أو إصابة رياضية
إصابات تنطوي على أشياء حادة ، مثل السكاكين أو الزجاج
الضغط المستمر ، على سبيل المثال من استخدام العكازات بشكل غير صحيح
إصابات السحق
ينام على الذراع

كيفية تشخيص تلف الأعصاب الشعاعية؟

لتشخيص إصابة العصب الشعاعي ، سيقوم الطبيب بإجراء تقييم بدني. سيحرك كل مفصل في أعلى الذراع ويطلب من الشخص الإبلاغ عن أي إحساس بالتمدد أو الوخز أو الألم.

في بعض الحالات ، قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات أخرى لتحديد موقع الإصابة وشدتها بدقة. وتشمل هذه:

اختبار التشخيص الكهربائي


يمكن أن تؤدي إصابة الأعصاب إلى إبطاء أو إيقاف إرسال الإشارات الكهربائية في الجسم. يمكن أن يساعد قياس سرعة ودرجة هذه الإشارات في العصب في التشخيص.

هناك نوعان من الاختبارات التي قد يستخدمها الطبيب:  كهربائية و دراسة التوصيل العصبي.

اختبارات التصوير


يمكن أن تساعد تقنيات التصوير الطبي ، مثل الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي ، في تحديد موقع شدة تلف الأعصاب وتقييمه.

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