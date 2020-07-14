ما لا تعرفه عن العصب الشعاعي وأعراضه

يوجد العصب الشعاعي في الذراع، ويساعد على التحكم في حركة العضلة ثلاثية الرؤوس، وتمديد الرسغ والأصابع، ويمكن أن تتسبب إصابة العصب الشعاعي في حدوث ألم وضعف وفقدان وظيفة في الرسغ واليد والأصابع.





كشف موقع mediacl news today، تعريف العصب الشعاعي وأعراضه:







يقع العصب الشعاعي في الجزء العلوي من الذراع.





تشير إصابة العصب الشعاعي إلى تلف العصب في الجزء العلوي من الذراع.





يتحكم هذا العصب في العضلة ثلاثية الرؤوس، كما أنه يساعد على تمديد الرسغ والأصابع ويوفر الإحساس في جزء من اليد.





العصب الشعاعي قريب من عظمة الجزء العلوي من الذراع، لذا فهو عرضة للإصابة، خاصة إذا انكسر الذراع.





هناك درجات متفاوتة من تلف الأعصاب:

إصابة من الدرجة الأولى، هي التصنيف الأقل خطورة.

يشير المحور الصوتي إلى إصابة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

تعد الإصابة العصبية، وهي إصابة من الدرجة الخامسة، أشد أشكال تلف الأعصاب.

يمكن أن تؤدي إصابة العصب الشعاعي إلى شلل العصب الشعاعي.





الأعراض:

تشمل أعراض إصابة العصب الشعاعي والشلل الناتج عنها ما يلي:

ألم

ضعف في الرسغ أو اليد أو الأصابع

فقدان الوظيفة في الرسغ أو اليد أو الأصابع

