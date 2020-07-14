أسما شريف منير: هتمشي في الشارع باشا بابتسامة كلها سخرية وأنت شايف الناس بتتلون..شاهد





في مرحلة في حياتنا بنوصلها إسمها مرحلة التصالح مع النفس، لما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك مش مضطر للدخول في أى نقاش أو جدال، و لو حصل و دخلت مش هتحاول تثبت للي بيجادلك إنه غلطان أو إنك صح و تلاقيك بتقوله في سرك" من فضلك خد أفكارك و إمشي ". وعلقت أـ سما قائلة: "صباح النور، النهارده يوم حلو، انا عن نفسي قررت كده..





وتابعت: "لما حد يكدب عليك هتسيبه يكدب و بدل ما تواجهه بإنه بيكدب هتستمتع بشكله و هو بيكدب مع إنك عارف الحقيقة.. كمان هتتأكد إنك مش هتقدر تصلح الكون و أن الجاهل هيفضل على جهله مهما كان مثقفًا و أن الغبي هيفضل طول عمره غبي.. وهترمي كل مشاكلك و همومك و كل اللي بيضايقك ورا ضهرك و هتكمل حياتك، ساعات يمكن تفتكر حاجات تضايقك من وقت للتاني، بس ما تقلقش هترجع لحالة التصالح تاني".





وأضافت: "هتمشي في الشارع باشا بإبتسامه كلها سخرية وإنت شايف الناس بتتلون و تتصارع و تخدع بعضها عشان حاجات لا ليها لزوم ولا قيمة.. و هتعرف كويس إن فرحة النهاردة جاى وراها حزن بُكره و حزن النهاردة برضه جاى وراه فرحة بكره، و إن مافيش حاجة بتدوم و لا رد لقضاء الله.. مش هيفرق معاك مين بيسأل عليك و مين ما بيسألش.. ومش حيشغلك أبدًا إنك تقارن نفسك بحد أو تثبت إنك أحسن من أى حد".





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هتلاقي إنك مش عايز أى حاجة لنفسك و كل اللي بتفكر فيه إزاى تسعد اللي بتحبهم.





هتلاقي نفسك مش لاهث ورا أى حاجة و راضي بأبسط الحاجات و شايف سعادتك فيها.

هتتأكد إن زحمة الناس في حياتك لا تعني أى شئ و إن عيلتك بس هى اللي الباقية لك.





هيزيد إيمانك بالقضاء و القدر و هتؤمن إن الخيرة فيما إختاره الله.





لما توصل للمرحلة دي ما تحاولش تغير من نفسك لأنك بالشكل ده بقيت مَلِكًا على نفسك، فاهم جدًا و متصالح مع نفسك و مطمن من جواك.















