AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسما شريف منير: هتمشي في الشارع باشا بابتسامة كلها سخرية وأنت شايف الناس بتتلون..شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أـسما قائلة: "صباح النور، النهارده يوم حلو، انا عن نفسي قررت كده.. في مرحلة في حياتنا بنوصلها إسمها مرحلة التصالح مع النفس، لما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك مش مضطر للدخول في أى نقاش أو جدال، و لو حصل و دخلت مش هتحاول تثبت للي بيجادلك إنه غلطان أو إنك صح و تلاقيك بتقوله في سرك" من فضلك خد أفكارك و إمشي ".

وتابعت: "لما حد يكدب عليك هتسيبه يكدب و بدل ما تواجهه بإنه بيكدب هتستمتع بشكله و هو بيكدب مع إنك عارف الحقيقة.. كمان هتتأكد إنك مش هتقدر تصلح الكون و أن الجاهل هيفضل على جهله مهما كان مثقفًا و أن الغبي هيفضل طول عمره غبي.. وهترمي كل مشاكلك و همومك و كل اللي بيضايقك ورا ضهرك و هتكمل حياتك، ساعات يمكن تفتكر حاجات تضايقك من وقت للتاني، بس ما تقلقش هترجع لحالة التصالح تاني".

وأضافت: "هتمشي في الشارع باشا بإبتسامه كلها سخرية وإنت شايف الناس بتتلون و تتصارع و تخدع بعضها عشان حاجات لا ليها لزوم ولا قيمة.. و هتعرف كويس إن فرحة النهاردة جاى وراها حزن بُكره و حزن النهاردة برضه جاى وراه فرحة بكره، و إن مافيش حاجة بتدوم و لا رد لقضاء الله.. مش هيفرق معاك مين بيسأل عليك و مين ما بيسألش.. ومش حيشغلك أبدًا إنك تقارن نفسك بحد أو تثبت إنك أحسن من أى حد".

اقرا ايضا : 


هتلاقي إنك مش عايز أى حاجة لنفسك و كل اللي بتفكر فيه إزاى تسعد اللي بتحبهم.

هتلاقي نفسك مش لاهث ورا أى حاجة و راضي بأبسط الحاجات و شايف سعادتك فيها.
هتتأكد إن زحمة الناس في حياتك لا تعني أى شئ و إن عيلتك بس هى اللي الباقية لك. 

هيزيد إيمانك بالقضاء و القدر و هتؤمن إن الخيرة فيما إختاره الله.

لما توصل للمرحلة دي ما تحاولش تغير من نفسك لأنك بالشكل ده بقيت مَلِكًا على نفسك، فاهم جدًا و متصالح مع نفسك و مطمن من جواك. 




View this post on Instagram

صباح النور، انهارده يوم حلو، انا عن نفسي قررت كده 🙃💙 في مرحلة في حياتنا بنوصلها إسمها مرحلة التصالح مع النفس، لما توصل للمرحلة دي هتلاقي نفسك مش مضطر للدخول في أى نقاش أو جدال، و لو حصل و دخلت مش هتحاول تثبت للي بيجادلك إنه غلطان أو إنك صح و تلاقيك بتقوله في سرك" من فضلك خد أفكارك و إمشي ". و لما حد يكدب عليك هتسيبه يكدب و بدل ما تواجهه بإنه بيكدب هتستمتع بشكله و هو بيكدب مع إنك عارف الحقيقة. كمان هتتأكد إنك مش هتقدر تصلح الكون و أن الجاهل هيفضل على جهله مهما كان مثقفًا و أن الغبي هيفضل طول عمره غبي. و هترمي كل مشاكلك و همومك و كل اللي بيضايقك ورا ضهرك و هتكمل حياتك، ساعات يمكن تفتكر حاجات تضايقك من وقت للتاني، بس ما تقلقش هترجع لحالة التصالح تاني. و هتمشي في الشارع باشا بإبتسامه كلها سخرية و إنت شايف الناس بتتلون و تتصارع و تخدع بعضها عشان حاجات لا ليها لزوم ولا قيمة. و هتعرف كويس إن فرحة النهاردة جاى وراها حزن بُكره و حزن النهاردة برضه جاى وراه فرحة بكره، و إن مافيش حاجة بتدوم و لا رد لقضاء الله. مش هيفرق معاك مين بيسأل عليك و مين ما بيسألش. و مش حيشغلك أبدًا إنك تقارن نفسك بحد أو تثبت إنك أحسن من أى حد. هتلاقي إنك مش عايز أى حاجة لنفسك و كل اللي بتفكر فيه إزاى تسعد اللي بتحبهم. هتلاقي نفسك مش لاهث ورا أى حاجة و راضي بأبسط الحاجات و شايف سعادتك فيها. هتتأكد إن زحمة الناس في حياتك لا تعني أى شئ و إن عيلتك بس هى اللي الباقية لك. هيزيد إيمانك بالقضاء و القدر و هتؤمن إن الخيرة فيما إختاره الله. لما توصل للمرحلة دي ما تحاولش تغير من نفسك لأنك بالشكل ده بقيت مَلِكًا على نفسك، فاهم جدًا و متصالح مع نفسك و مطمن من جواك. 𝘄𝘀

A post shared by 𝘼𝙨𝙢𝙖 𝙨𝙝𝙚𝙧𝙞𝙛 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 (@asma.sherif.moneer) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قعدتنا في البيت جت بالخراب.. اعترافات حنين حسام: باخد 400 دولار في الشهر وكنت عايزة أساعد البنات

مش هتمشي بقى يا كورونا.. حمادة هلال يظهر برفقة إيمان العاصي على البحر

حنين حسام فى التحقيقات: 400 دولار شهريا اجرى على فيديوهات لايكي .. وعملت اعلان لضم بنات علشان يطلعوا لايف على النت

د. ضحى بركات تكتب: شهادة وفاة (قصيدة شعر)

ترشيحاتنا

التعليم تتوصل لهوية مصوري امتحاني ألماني و فرنساوي الثانوية العامة .. وتؤكد : حررنا محضرا

تداول نموذج إجابة أحياء الثانوية العامة عبر فيس بوك بعد بدء تصحيحه في الكنترولات.. صور

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

محجوزة على ذمة قضية احتيال.. سيدة تنصب على المواطنين فى 4.5 مليون جنيه

الأسعار والأماكن والمِساحات.. تفاصيل مشروعات الإسكان لمتوسطي الدخل.. فيديو

في ذكرى وفاة أسمهان.. آخر كلماتها لشقيقها فريد الأطرش وحكاية فيلم لم يكتمل

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

سيارة مفخخة تستهدف دورية تركية روسية فى سوريا وسقوط مصابين

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

محجوزة على ذمة قضية احتيال.. سيدة تنصب على المواطنين فى 4.5 مليون جنيه

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

تسعة فقط.. مستشار المفتي: لا يوجد شيء في الإسلام اسمه صيام العشر من ذي الحجة

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية