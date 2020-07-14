AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:06 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
عمرو الحلوانى

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، سيدعم الفريق الأول لكرة القدم، بصفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

اقرأ أيضا شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

وقال أحمد شوبير، عبر برنامج "مع شوبير" الذي يقدمه عبر اذاعة "اون سبورت اف ام": "الأهلي سيتعاقد مع صفقة كبيرة، ولاعب مميز، سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل". 


وأضاف: "الصفقة الأخرى، لاعب صغير في السن له مستقبل واعد، حيث سيتم إنهاء الصفقة، خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع: "الأهلي الهدف الأساسي له من هذه الصفقة، الاستفادة في المستقبل، حيث من الممكن إعارته لأي من أندية الدوري الممتاز، الموسم المقبل، لكي يحصل على بعض الخبرات".


وأكمل: "صفقات الأهلي المتبقية، خلال الميركاتو الصيفي، لن تزيد عن لاعبين فقط".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يريد ضمه.. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل طاهر محمد طاهر

أخبار الأهلي.. وليد أزارو يعود للنادي..7 صفقات تعمق جراح الفريق

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

3 مؤشرات تحسم انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون إلى الأهلي

شوبير: الأهلى يحسم صفقة طاهر محمد طاهر.. والإعلان خلال ساعات

ليس لديه عروض قوية.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

ترشيحاتنا

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

اعتذار واجب.. أحمد فلوكس يوجه رسالة للمذيعة اللبنانية ديالا مكي

بشكل عجيب.. اكتشاف آخر سلالة ديناصورات

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

ليفربول يتغزل في صلاح: ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك

المتهمون بالتحرش بـ هنا الزاهد: أبدينا إعجابنا بها كفنانة فقط.. والنيابة تأمر بإخلاء سبيلهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفز في المياه دون تردد.. مراهق يضحي بحياته لإنقاذ فتاتين من الغرق

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية