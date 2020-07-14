بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي ، سيدعم الفريق الأول لكرة القدم، بصفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

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وقال أحمد شوبير ، عبر برنامج "مع شوبير" الذي يقدمه عبر اذاعة "اون سبورت اف ام": "الأهلي سيتعاقد مع صفقة كبيرة، ولاعب مميز، سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل".





وأضاف: "الصفقة الأخرى، لاعب صغير في السن له مستقبل واعد، حيث سيتم إنهاء الصفقة، خلال الأيام القليلة المقبلة".



وتابع: "الأهلي الهدف الأساسي له من هذه الصفقة، الاستفادة في المستقبل، حيث من الممكن إعارته لأي من أندية الدوري الممتاز، الموسم المقبل، لكي يحصل على بعض الخبرات".





وأكمل: "صفقات الأهلي المتبقية، خلال الميركاتو الصيفي، لن تزيد عن لاعبين فقط".