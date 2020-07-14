بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أكد الإعلامي أحمد
شوبير، أن النادي الأهلي، سيدعم الفريق الأول لكرة القدم، بصفقتين فقط خلال فترة الانتقالات
الصيفية المقبلة، وذلك بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.
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وقال أحمد شوبير،
عبر برنامج "مع شوبير" الذي يقدمه عبر اذاعة "اون سبورت اف ام": "الأهلي سيتعاقد مع صفقة كبيرة، ولاعب مميز، سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم
المقبل".
وأضاف: "الصفقة
الأخرى، لاعب صغير في السن له مستقبل واعد، حيث سيتم إنهاء الصفقة، خلال الأيام القليلة
المقبلة".
وتابع: "الأهلي الهدف الأساسي له من هذه الصفقة، الاستفادة في المستقبل، حيث من الممكن إعارته لأي من أندية الدوري الممتاز، الموسم المقبل، لكي يحصل على بعض الخبرات".
وأكمل: "صفقات
الأهلي المتبقية، خلال الميركاتو الصيفي، لن تزيد عن لاعبين فقط".