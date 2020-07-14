بعد 11 يوما في مستشفى العزل.. التطورات الصحية للفنان محمد صلاح









وقال محمد صلاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": " الحمد لله ‏اليوم الـ ١١ فى المستشفى باتحسن بفضل ربنا ودعوات ‏المخلصين.. بس لسه الفيروس موجود فى جسمى" . ‏





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وأضاف صلاح: "على فكرة كنت كل ما أتعب قوى أفتح أشوف ‏دعواتكم على صفحاتكم روحى كانت بترجعلى تانى.. حب الناس ‏حياة.. ادعولى تكمل على خير من غير أى انتكاسة.. وأخرج ‏وأحارب علشان أحقق الحلم اللى مابقاش حلمى لوحدى بقى حلم ‏كل الموهوبين وخريجى الأكاديمية والكليات الفنية.. ربنا يسعدكم ‏زى ما أسعدتونى وطبطبتم على قلبى".‏









وكان الفنان محمد صلاح أعلن قبل أيام تعرضه إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى رسالة مؤثرة عبر فيسبوك.