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فن

بعد 11 يوما في مستشفى العزل.. التطورات الصحية للفنان محمد صلاح

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد صلاح عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 


وقال محمد صلاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الحمد لله ‏اليوم الـ ١١ فى المستشفى باتحسن بفضل ربنا ودعوات ‏المخلصين.. بس لسه الفيروس موجود فى جسمى" . ‏

 
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وأضاف صلاح: "على فكرة كنت كل ما أتعب قوى أفتح أشوف ‏دعواتكم على صفحاتكم روحى كانت بترجعلى تانى.. حب الناس ‏حياة.. ادعولى تكمل على خير من غير أى انتكاسة.. وأخرج ‏وأحارب علشان أحقق الحلم اللى مابقاش حلمى لوحدى بقى حلم ‏كل الموهوبين وخريجى الأكاديمية والكليات الفنية.. ربنا يسعدكم ‏زى ما أسعدتونى وطبطبتم على قلبى".‏


وكان الفنان محمد صلاح أعلن قبل أيام تعرضه إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى رسالة مؤثرة عبر فيسبوك.
بعد 11 يوما في مستشفى العزل.. التطورات الصحية للفنان محمد صلاح
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