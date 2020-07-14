بعد 11 يوما في مستشفى العزل.. التطورات الصحية للفنان محمد صلاح

كشف الفنان محمد صلاح عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال محمد صلاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الحمد لله اليوم الـ ١١ فى المستشفى باتحسن بفضل ربنا ودعوات المخلصين.. بس لسه الفيروس موجود فى جسمى" .
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وأضاف صلاح: "على فكرة كنت كل ما أتعب قوى أفتح أشوف دعواتكم على صفحاتكم روحى كانت بترجعلى تانى.. حب الناس حياة.. ادعولى تكمل على خير من غير أى انتكاسة.. وأخرج وأحارب علشان أحقق الحلم اللى مابقاش حلمى لوحدى بقى حلم كل الموهوبين وخريجى الأكاديمية والكليات الفنية.. ربنا يسعدكم زى ما أسعدتونى وطبطبتم على قلبى".
وكان الفنان محمد صلاح أعلن قبل أيام تعرضه إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى رسالة مؤثرة عبر فيسبوك.