غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس بجامعة جنوب الوادي





أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس لقطاع العلوم التربوية بالجامعة بمشاركة كليات التربية و التربية النوعية" تكنولوجيا تعليم- اقتصاد منزلي" تربية رياضية و تربية الغردقة.





، كما يقام مؤتمر شباب الباحثين لقطاع الفنون ويضم كليات التربية النوعية" شعبتي التربية الفنية والموسيقية" و كلية الآثار.

وأضاف رئيس الجامعة، أن محاور مؤتمر قطاع العلوم التربوية يتضمن الإتجاهات الحديثة لتخطيط المناهج و تنمية ثقافة العمل الحر في الاقتصاد المنزلي و محفزات الألعاب في بيئات التعلم الرقمية و أفكار مبتكرة في التخطيط التربوي و اقتصاديات التعليم و مهارات القرن الحادي و العشرين.

و أضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، أن محاور المؤتمر في قطاع الفنون تتضمن جودة الخدمات في المتاحف المصرية وإدارة و تأمين و تنمية المواقع التراثية والآثار.

و تابع عكاوى، منا تتضمن محاور المؤتمر، التنمية المستدامة و استخدام التكنولوجيا الحديثة في التسجيل و التوثيق الأثري و الفن بين التراث و الحداثة والفنون الأدائية ودورها في رفع الوعي الثقافي المجتمعي و الكمبيوتر جرافيك و أثره على فن العمارة و التربية الفنية .

و أضاف عكاوى، كما تتضمن محاور المؤتمر، الإهتمام بذوي الإعاقة و التربية الفنية و المعطيات التكنولوجية و التربية الموسيقية و تنمية المجتمع و التربية الموسيقية و استراتيجيات التعليم الحديثة و التربية الموسيقية و دورها في الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

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