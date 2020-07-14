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تعليم

غدا.. انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس بجامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:50 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي
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يوسف رجب


 

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس لقطاع العلوم التربوية بالجامعة بمشاركة كليات التربية و التربية النوعية" تكنولوجيا تعليم- اقتصاد منزلي" تربية رياضية و تربية الغردقة.


، كما يقام مؤتمر شباب الباحثين لقطاع الفنون ويضم كليات التربية النوعية" شعبتي التربية الفنية والموسيقية" و كلية الآثار.

وأضاف رئيس الجامعة، أن محاور مؤتمر قطاع العلوم التربوية يتضمن الإتجاهات الحديثة لتخطيط المناهج و تنمية ثقافة العمل الحر في الاقتصاد المنزلي و محفزات الألعاب في بيئات التعلم الرقمية و أفكار مبتكرة في التخطيط التربوي و اقتصاديات التعليم و مهارات القرن الحادي و العشرين.

و أضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، أن محاور المؤتمر في قطاع الفنون تتضمن جودة الخدمات في المتاحف المصرية وإدارة و تأمين و تنمية المواقع التراثية والآثار.

و تابع عكاوى، منا تتضمن محاور المؤتمر، التنمية المستدامة و استخدام التكنولوجيا الحديثة في التسجيل و التوثيق الأثري و الفن بين التراث و الحداثة والفنون الأدائية ودورها في رفع الوعي الثقافي المجتمعي و الكمبيوتر جرافيك و أثره على فن العمارة و التربية الفنية.

و أضاف عكاوى، كما تتضمن محاور المؤتمر، الإهتمام بذوي الإعاقة و التربية الفنية و المعطيات التكنولوجية و التربية الموسيقية و تنمية المجتمع و التربية الموسيقية و استراتيجيات التعليم الحديثة و التربية الموسيقية و دورها في الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

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