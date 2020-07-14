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ديني

التموين تطرح كمامة جديدة بمواصفات أعلى على البطاقات بـ 10 جنيهات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:38 م
وزيرا الأوقاف والتموين
وزيرا الأوقاف والتموين خلال توقيع البروتوكول
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بصدد طرح كمامة قماشية جديدة على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل بمواصفات أعلى وبسعر 10 جنيهات.

ويوقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية .
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