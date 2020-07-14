التموين تطرح كمامة جديدة بمواصفات أعلى على البطاقات بـ 10 جنيهات

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بصدد طرح كمامة قماشية جديدة على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل بمواصفات أعلى وبسعر 10 جنيهات.





ويوقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.