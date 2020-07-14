AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم أزمة كورونا.. التخطيط تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري 3.8٪ معدل نمو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:13 م
اقتصاد
اقتصاد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا تعتبر أسوأ من الكساد الكبير، حيث إنها أزمة غير مسبوقة، ومتوقع أن يعانى العالم من ركود شديد.


وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، إن توقعات صندوق النقد الدولى أن يحقق العالم معدلات نمو سالب 5٪، ذلك فى الوقت الذى توقعت المؤسسات الدولية أن يحقق معدل النمو الاقتصادى المصرى معدل موجب.


اقرأ أيضا:


وأضافت الوزيرة أن صندوق النقد الدولى توقع لمصر تحقيق 3٪ معدل نمو اقتصاديا، والبنك الدولى توقع 2٪، ومؤسسة البى ار دى توقعت 0.5٪


 ونوهت إلى أن الدولة كانت تواجه أزمة كورونا بـ3 سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة فى يوليو، ثم سبتمبر، ثم ديسمبر، إلا أنه مع استمرار الأزمة نجد سيناريو رابعا وهو التعايش مع الأزمة.


وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 3.8٪، لافتة إلى أنه صمد أمام الأزمة بسبب أنها جاءت وهو يحقق طفرة ملحوظة فى مختلف المؤشرات، فى ضوء الإصلاحات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية فى السنوات الخمس الأخيرة، والتى بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو تصاعديا بلغ نحو 5.6% فى النصف الأول من العام الجارى 19/2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد على 11 عاما.


وأوضحت أن معدلات البطالة كانت انخفضت لتصل إلى 8٪، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى بنسبة 24٪ والتضخم وصلت معدلاته إلى 5٪، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية 20٪، وتحويلات المصريين بالخارج 13٪، وهو ما أدى إلى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى فقد 30 مليون وظيفة حول العالم

بسبب كورونا.. هالة السعيد: المؤسسات المالية تتوقع تراجع الاقتصاد العالمي 7%

وزيرة التخطيط: مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب رغم كورونا

وزيرة التخطيط: توقعات بوصول معدلات النمو لـ3.5% بحلول العام المالي المقبل

تدهور يشبه كساد عام 29- 39.. خسائر عالمية ضخمة بسبب أزمة كورونا

هالة السعيد: أزمة كورونا تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات لتتصدر قمة اهتماماتنا.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. مصر تتقدم لاستضافة المباريات المتبقية لدوري أبطال أفريقيا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى 31 يوليو .. وتواصل مع الإفتاء والسعودية

تحويل 70 ألف إسرائيلي للحجر الصحي.. قرار خطير من الشاباك بسبب كورونا

أردوغان بين أنياب أوروبا .. تركيا على بعد شهر من مواجهة عقوبات أوروبية مؤلمة

قبل العودة لـ مجلس الأمن.. وزير الري السابق لـ صدى البلد: القمة الأفريقية قد تقرر تمديد فترة المباحثات حول سد النهضة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الأوقاف: 30 مليون جنيه مناصفة مع محافظة جنوب سيناء لإنشاء مسجد التجلي بسانت كاترين

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

عادة يومية أثناء النوم تسبب تلف الأعصاب الشعاعية.. توقف عنها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب

لخدمة المواطنين.. الاستعانة بـ «روبوت» في هيئة حكومية روسية

بـ توب يبرز جمالها.. كارولين عزمي بإطلالة سوداء تخطف الأنظار