رغم أزمة كورونا.. التخطيط تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري 3.8٪ معدل نمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن أزمة كورونا تعتبر أسوأ من الكساد الكبير، حيث إنها أزمة غير مسبوقة، ومتوقع أن يعانى العالم من ركود شديد.







الدكتورة هالة السعيد، خلال ندوة جمعية وقالتخلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، إن توقعات صندوق النقد الدولى أن يحقق العالم معدلات نمو سالب 5٪، ذلك فى الوقت الذى توقعت المؤسسات الدولية أن يحقق معدل النمو الاقتصادى المصرى معدل موجب.









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وأضافت الوزيرة أن صندوق النقد الدولى توقع لمصر تحقيق 3٪ معدل نمو اقتصاديا، والبنك الدولى توقع 2٪، ومؤسسة البى ار دى توقعت 0.5٪











ونوهت إلى أن الدولة كانت تواجه أزمة كورونا بـ3 سيناريوهات، وهى انتهاء الأزمة فى يوليو، ثم سبتمبر، ثم ديسمبر، إلا أنه مع استمرار الأزمة نجد سيناريو رابعا وهو التعايش مع الأزمة.









وتوقعت الوزيرة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 3.8٪، لافتة إلى أنه صمد أمام الأزمة بسبب أنها جاءت وهو يحقق طفرة ملحوظة فى مختلف المؤشرات، فى ضوء الإصلاحات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية فى السنوات الخمس الأخيرة، والتى بدأت ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو تصاعديا بلغ نحو 5.6% فى النصف الأول من العام الجارى 19/2020، وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد على 11 عاما.







