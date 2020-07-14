وزير التموين: 16 مليار جنيه إجمالي قيمة توريد القمح في الموسم الحالي

أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية،انتظام أعمال توريد القمح خلال الموسم الحالى دون شكاوى حتى الآن ومن المقرر الانتهاء منها غدا او بعد غد على أقصى تقدير .





وأعلن مصيلحى أن إجمالي ما تم توريده هذا العام بلغت قيمته نحو 16 مليار جنيه ولا شكاوى.





وأضاف الدكتور مصيلحى خلال توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي مع وزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الوزارة بصدد طرح كمامة قماشية جديدة على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل بمواصفات أعلى و بسعر 10 جنيهات.





ويوقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.





وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية .



