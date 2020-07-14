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رياضة

ديديه جوميز: أحلم بتتويج الإسماعيلي بلقب البطولة العربية.. وسعيد بمستوى اللاعبين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:18 م
جوميز
جوميز
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عبدالله هشام

أعرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى عن سعادته بالمستوى الفني والدبني للاعبين بعد فترة التوقف الطويلة علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جوميز في تصريحات صحفية، أن جميع اللاعبين لديهم إصرار على العودة إلى المستوى الفني والبدني العالي قبل استئناف مسابقة الدورى ونبذل قصارى جهدنا منذ استئناف التدريبات الجماعية لتحقيق ذلك.

وأوضح أن الفريق يحتاج إلى فترة تتراوح بين ٦ و٨ أسابيع حتى يصل إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية وقمنا برفع الحمل البدني في الاسبوع الاول وبعدها خضنا بعض التدريبات التكتيكية والفنية.

وتابع "سنخوض ثلاث وديات الأسبوع المقبل من أجل اكتساب حساسية المباريات مرة أخرى، وننتظر وصول المحترفين حتى نضع لهم برنامج إعداد خاصا ومكثفا حتى نستعين بهم في المباريات".

وأكد "هدفى الأساسى والأسمى هو الحصول على لقب البطولة العربية وإهداؤها لجماهير الدراويش العظيمة التى تدعمنا بشكل كبير فى جميع المناسبات التى يحضرونها".

واختتم الفرنسي تصريحاته قائلا "أحُلم باللحظة التى يتم فيها رفع كأس البطولة العربية حتى يتكلل المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون والجهاز الفنى وجميع المسئولين بالنجاح فى هذه البطولة الكبيرة والتى بدأها بالفوز على فرق كبيرة وذات مستوى عالِ وقدرات فنية كبيرة وحتى الوصول للدور نصف النهائى والفوز على فريق الرجاء العريق فى مباراة الذهاب".

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