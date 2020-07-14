بدء امتحانات الفرق النهائية بكليات جامعة العريش ..صور

انطلقت اليوم، الثلاثاء، امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات جامعة العريش محافظة شمال سيناء وتفقد الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة عددا من اللجان بكليات الآداب والتجارة والعلوم.





وقال إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين والوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب الإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للامتحانات.





وشدد على تنفيذ الإجراءات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ومنع اصطحاب الطلاب لأجهزة الهواتف المحمولة داخل اللجان، بجانب الموافقة على تأجيل الامتحان للطلاب الراغبين في ذلك مراعاة للظروف الحالية.





وقرر رئيس الجامعة إجراء امتحانات طلاب الدراسات العليا ستنطلق عقب الانتهاء من امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة.





وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية التي ستطبقها الجامعة تتوافق تمامًا مع كافة الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة التعليم العالى والجهات الطبية، وتتضمن الفحص عن طريق البوابات وأجهزة قياس الحرارة وتوزيع الكمامات الواقية وتقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات والمدن الجامعية وتطبيق التباعد بين المقاعد بمسافات كافية، إلى جانب وجود فريق طبى لمتابعة الحالة الصحية، وتطهير وتعقيم يومى للجان الامتحانات والمدن الجامعية.





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