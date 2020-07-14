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منوعات

أم غيورة تكسر فرحة ابنتها العروس بحفل زفافها.. لهذا السبب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يعد اختيار فستان الزفاف مناسبة بالغة الأهمية بالنسبة للكثير من الفتيات، وقد تشعر بعضهن بالتوتر والقلق بأنهم سيتخذون الخيار الخطأ أو يختارون شيئًا سيخيب أملهم في حفل زفافهم، ولعل الأمر الأصعب هو أن يوجه إلى العروس نصائح أو آراء سلبية حول الفستان بعد شرائه. 

وعانت عروس من نصائح وتوبيخ شديد بسبب فستان زفافها، ما زاد من قسوة النصائح إنها قادمة على لسان والدة العروس، فقد شاركت العروس قصتها على موقع "Reddit " وقالت إنها تلقت أسوء كلام يمكن أن تسمعه في حق فستان زفافها من والدتها، بحسب ما نشر موقع "ياهو" 


فتقول العروس أن  حفل زفافها أوشك على الاقتراب، لذلك بدات في إعداد حفل الزفاف والفستان وبالفعل حصلت على فستان الزفاف الخاص بي، وكنت متحمسة للغاية، ومن ثم قمت بتجربته على الفور وأرسلت الصور إلى أفراد عائلتي. 

وأكملت بعد رؤيته واجهتني أمي في محادثة مدتها 45 دقيقة، بأسوء طريقة انتقدت فيها فستاني وأنها تعتقد إن قبيحة وغير محببة بالنسبة لها بهذا الفستان، وأن سمينة جدًا ولا يليق بهذا الثوب، وعندما يراه زوجي المستقبلي ، قد يلغي حفل الزفاف.


كما أضافت :"فيما بعد راسلتها لاحقًا وأخبرتها أنني أحب فستان زفافي وهو الذي أرتديه ،ولكنها  وأخبرتني أنها لن تفاجأ إذا ظهرت على إحدى مجموعات الفيسبوك  التي تنتقد فساتين العرائس ". 

دفعت كلمات الام الفتاة إلى التفكير إلغاء حفل الزفاف برمته، والانفصال عن خطيبها، ولكن جاءتها تعليقات المتابعين أن حديث والدتها ينم عن الغيرة ومحاولاتها في السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال، ولكن العروس علقت :"والدتي كسرت فرحتي بحفل زفافي" .


أم غيورة تكسر فرحة ابنتها العروس بحفل زفافها.. لهذا السبب
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