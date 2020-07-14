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فن

بنت الجيران لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى 365 مليون مشاهدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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محمد نحلة
تخطت أغنية بنت الجيران لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حاجز 365 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حذف أغنية "بنت الجيران"، بصوت هنا ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وذلك بعدما قامت الأخيرة، بغنائها بصوتها على طريقتها الخاصة، وطرحتها عبر يوتيوب. 

واستخدم حسن شاكوش، وفريق عمل الأغنية حقوق الملكية الفكرية ضده لحذف الأغنية، وعدم حصول هنا إبراهيم يسري، على تصريح بغناء هذه أغنية «بنت الجيران». 

يأتي ذلك بعدما طرحت هنا إبراهيم يسري، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية بنت الجيران بعدما غنتها بطريقتها الخاصة، عن طريق مزجها بالأغنية الناجحة “Dance Monkey”. 
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