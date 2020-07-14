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فن

بالأبيض ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة شبابية .. صورة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين مرتدية فستان أبيض مكشوف الذراعين وبقصة عصرية مميزة ولما تتكلف ياسمين في مظهرها ،واعتمدت شعرها منسدلًا مع لمسات المكياج البسيطة.

ونالت ياسمين تفاعل كبير من جمهورها على الصورة ،وجاءت بعض التعليقات كالآتي :

بحبك اوى زى القمر 

قمر قمر مَش كلام 

ياقلبي طلتك ترد الروح ربنا يحفظك لينا ياقلبي 

من جهة أخرى، خاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري. 

وشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.
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