الوطنية للصحافة: نتمنى الشفاء للقامة الصحفية العظيمة مكرم محمد أحمد

تتقدم الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي بخالص أمنياتها بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، إثر إصابته بجلطة.

وإذ تتمنى الهيئة رئيسًا وأعضاءً تمام الشفاء والعافية لـ مكرم محمد أحمد القامة الصحفية العظيمة المشهود له بمواقفه القوية في الدفاع عن الدولة المصرية والانتصار دائمًا لكلمة الحق.

وتعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق لأزمة صحية خلال تواجده بالساحل الشمالي وتم نقله لـ مستشفى العلمين.





وأكدت نجلة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حالته مستقرة، على أثر إصابته بجلطة بجانبه الأيسر، وتم نقله على الفور لمستشفي العلمين.





وأضافت أن إصابته بجلطة فى زراعه حدثت خلال تواجده بالساحل الشمالي، لافتا إلى أنهم يسعون للعودة للقاهرة لنقله لإحدى مستشفياتها.