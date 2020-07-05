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الهيئة الوطنية للصحافة: سنحافظ على الإصدارات الورقية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك بعض المشكلات في المؤسسات الصحفية القومية تتعلق بالديون.

وأضاف "الشوربجي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، «هناك أصول لم تستغل بالمؤسسات الصحفية، لذلك فهي غنية بأصولها وعناصرها البشرية»، مشيرا إلى أنه يستهدف التعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.

وتابع «سنحافظ على الإصدارات الورقية مع دعم الجانب الإلكتروني، مع رقمنة الإدارة»، مشيرًا إلى أنه من المهم تدعيم النسخ الورقية بالمقالات والتحقيقات كون الخبر «يحرق» في المواقع الإلكترونية.

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