الإعلام المصري مثل الذهب.. كرم جبر يكشف عن أولويات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفترة القادمة

كشف كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، عن أولويات المجلس الفترة القادمة، مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد حراك سياسي كبير في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب والإعلام له دور مهم في ترشيد الوعي.





وطالب «جبر» خلال تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» مجلس النواب بالتكاتف لتقديم صورة جيدة، موضحا أن المجلس السابق برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد بذل جهدا كبيرا .





وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،إنهم الآن سيعملون على إستكمال العمل السابق للمجلس، وتقدم للجمهور صورة جيدة في الإعلام خاصة أن الإعلام المصري مثل الذهب و له "شنة ورنة" في الوطن العربي والخليج ولكننا تراجعنا بعض الشئ.





وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم إصدار تراخيص القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن لا يجوز لوسائل الإعلام نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون تدقيق .