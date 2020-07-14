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مرأة

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:52 م
مي عمر
مي عمر
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، بصور من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة "أشعر أحيانًا أنني ولدت في العصر الخاطئ، ملابسي مستوحاة من أزياء الخمسينات، تشعر وكأنها كلاسيكية مطلقة".

وفاجئت مي عمر جمهورها بإطلالة من الخمسينات، مرتدية جاكيت أنيق كلاسيكي، مع جيب بقماش التل، باللون الكحلي على احدث صيحات الموضة، واستكملتها بارتداء القفازات السوداء.

كما أطلت مي عمر بتسريحة شعر تناسب إطلالتها من الخمسينات، وذلك بأنامل عاشور مصفف الشعر.

كما برزت ملامحها بأنامل ديانا حربي خبيرة التجميل، جيث ظهرت بلمسات الجمالية صارخة، مستخدمه اللون الأحمر في الشفاه، مع إبراز العين بالآيلانير والكحل الأسود.

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