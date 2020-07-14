بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، بصور من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.
وعلقت على الصورة قائلة "أشعر أحيانًا أنني ولدت في العصر الخاطئ، ملابسي مستوحاة من أزياء الخمسينات، تشعر وكأنها كلاسيكية مطلقة".
وفاجئت مي عمر جمهورها بإطلالة من الخمسينات، مرتدية جاكيت أنيق كلاسيكي، مع جيب بقماش التل، باللون الكحلي على احدث صيحات الموضة، واستكملتها بارتداء القفازات السوداء.
كما أطلت مي عمر بتسريحة شعر تناسب إطلالتها من الخمسينات، وذلك بأنامل عاشور مصفف الشعر.
كما برزت ملامحها بأنامل ديانا حربي خبيرة التجميل، جيث ظهرت بلمسات الجمالية صارخة، مستخدمه اللون الأحمر في الشفاه، مع إبراز العين بالآيلانير والكحل الأسود.
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Sometimes I feel I was born in the wrong era. From my latest shoot with @voguearabia inspired by the 50s fashion, feeling like an absolute classic ! Thank you @mrarnaut and to everyone who made this happen. Make sure to pick up the July/August Vogue issue for my exclusive interview. Will be sharing more from the shoot and interview soon ❤ Photography @aminazaher Stylist @nadakhedrr Makeup @dianaharbymua Hair @ashour_201__hair_styilst Outfit @shahendahegazy PR Agency @ego_communicate Thank you @nayerayasser I really enjoyed opening up to you and talking about Art, Cinema and Life.