بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة





وعلقت على الصورة قائلة "أشعر أحيانًا أنني ولدت في العصر الخاطئ، ملابسي مستوحاة من أزياء الخمسينات، تشعر وكأنها كلاسيكية مطلقة".





وفاجئت مي عمر جمهورها بإطلالة من الخمسينات، مرتدية جاكيت أنيق كلاسيكي، مع جيب بقماش التل، باللون الكحلي على احدث صيحات الموضة، واستكملتها بارتداء القفازات السوداء.





كما أطلت مي عمر بتسريحة شعر تناسب إطلالتها من الخمسينات، وذلك بأنامل عاشور مصفف الشعر.





كما برزت ملامحها بأنامل ديانا حربي خبيرة التجميل، جيث ظهرت بلمسات الجمالية صارخة، مستخدمه اللون الأحمر في الشفاه، مع إبراز العين بالآيلانير والكحل الأسود.





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