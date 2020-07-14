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حوادث

40 سيارة إطفاء و10 خزانات مياه.. جهود الدفاع المدني للسيطرة على حريق العاشر.. صور وفيديوهات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
سابق رجال الإدارة العامة للحماية المدنية  الزمن للسيطرة على الحريق الهائل الذى انلع بسبب كسر ماسورة مواد بترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، حيث دفعت الإدارة بـ 40 سيارة إطفاء من القاهرة والجيزة والقليوبية والاستعانة بـ 10 خزانات مياه للسيطرة على الحريق. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات، وأكدت أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وشددت استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والاجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.
40 سيارة إطفاء و10 خزانات مياه.. جهود الدفاع المدني للسيطرة على حريق العاشر.. صور وفيديوهات
40 سيارة إطفاء و10 خزانات مياه.. جهود الدفاع المدني للسيطرة على حريق العاشر.. صور وفيديوهات
40 سيارة إطفاء و10 خزانات مياه.. جهود الدفاع المدني للسيطرة على حريق العاشر.. صور وفيديوهات
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