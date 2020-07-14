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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي لـ4.53 تريليون جنيه في إبريل الماضي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:58 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع إجمالي ودائع البنوك بنهاية إبريل الماضي إلي 4.52 تريليون جنيه مقابل 4.43 تريليون جنيه في مارس السابق له بفارق 90 مليار جنيه، ومقارنةبـ 4.31 تريليون جنيه في فبراير  السابق لهما بزيادة قدرها 210 مليار جنيه

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، أن جملة الودائع الحكومية بلغت 726.301 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 675.72 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ620.63 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

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وبلغت الودائع غير الحكومية نحو 3.8 تريليون جنيه مقابل 3.75 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في فبراير 2020.

سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 3.15 تريليون جنيه مقابل 3.104 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ3.1 تريليون جنيه في فبراير 2020.

وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 649.1 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 646.7 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 634.8 مليار جنيه في فبراير 2020.

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