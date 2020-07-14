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فن

بمكياج ساحر.. علا رشدى تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:43 م
علا رشدى
علا رشدى
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اسماء الحسيني


شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت علا مرتدية توب أبيض منقط بالاسود مع شعر مجعد قصير وميز طلتها مكياجها الواضح وأكملت ظهورها ببعض الاكسسوارات الخفيفة .

وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

كما شاركت  في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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