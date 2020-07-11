مين يعرف يطلعني من البحر.. علا رشدي تتحدى جمهورها بصورة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ، بصورة جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت علا رشدي من وسط البحر، مرتدية بعض الإكسسورات الخفيفة، وكتبت مُعلقة عليها: "ابقوا ورونى مين يعرف يطلعني من البحر".





وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.



