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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يشكر السيسي لمتابعته الحالة الصحية للأستاذ مكرم محمد أحمد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:01 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

 ويتقدم بالشكر أيضًا لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل الأستاذ مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

ويتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير ويتمنى عودته سالمًا إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت نجلته أمنية مكرم أن الكاتب الكبير يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية  لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.
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