AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:16 م
طارق يحيى
طارق يحيى
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد طارق يحيى المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته كمقدم لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك. 

وكتب طارق يحيي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "انتهت تجربتي مع زملكاوي، شكرا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى قريبا على قناة الزمالك".

واشتهر يحيى في الفترة الأخيرة بالافيهات التى ظهر من خلالها بعبارات كوميدية وضعته على قمة الترنيد على مواقع التواصل الاجتماعي لطارق وقناة الزمالك.

وصرح يحيى، بأن بعض هذه الإفيهات صنعها مع الضيوف وفريق الإعداد لركوب الترند. 

ويبرز لكم صدى البلد أشهر افيهات طارق يحيى..

- عندما استضاف محمد عواد حارس مرمى الزمالك وسأله عن اسم مولوده الذي رزق به وأجاب عواد مراد كان رد يحيى " ولد ولا بنت".

- وفي حلقة اخرى عندمأ سأل أحد اللاعبين بعد زواجه بثلاثة أشهر "عندك أولاد"، وسخر المستشار مرتضى منصور بعدها من هذا السؤال.

- حفيد المشير عبد الحكيم عامر عندما سأله عن معاصرته لجده الذي توفى منذ خمسين عاما.

- وضع المستشار مرتضى منصور في موقف محرج على الهواء عندما أفشى سرا من أسرار القناة ببدء البرامج الساعة العاشرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق طارق حامد بعد إلغاء مرتضى منصور العقوبة الموقعة عليه

طبيب الغلابة: مرتضى منصور قائد حقيقي ومصر لن ترى مثله مرة أخرى.. فيديو

أحضروه قناة النادى لتبريرها .. مرتضى منصور: تصريحات طارق السيد عن الزمالك مرفوضة

فسرت لمرتضى منصور.. طارق السيد: تم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ

أمير مرتضى: المسحة الثالثة ستحدد مصير عواد من المشاركة في التدريبات.. فيديو

طارق يحيى: ركوبي التريند رزق من الله

ترشيحاتنا

رئيس إدارة شركة أنابيب البترول يوضح سبب حريق طريق مصر الأسماعلية..فيديو

حريق طريق الإسماعيلية.. أدخنة الرعب تتسلل إلى شرفات السلام والعاشر .. فيديو وصور

القصة الكاملة لاعتراف زوجة ويل سميث بخيانته على الهواء

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

تكليف الدكتور حاتم الجوهري مديرا لـ مستشفى كفر الشيخ الجامعي

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج سموكي .. سوسن بدر تبهر متابعيها بـ لوك جديد.. شاهد

في ظل تفشي كورونا.. الصحة تكشف عن 5 طرق للحفاظ على صحة القلب

بإطلالة من الخمسينيات .. مي عمر تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة