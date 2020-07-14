عندك ولاد .. إيفيهات وضعت طارق يحيى على قمة التريند قبل رحيله عن برنامج زملكاوي

أكد طارق يحيى المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انتهاء تجربته كمقدم لبرنامج "زملكاوي" المذاع بشكل يومي على قناة "الزمالك.





وكتب طارق يحيي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "انتهت تجربتي مع زملكاوي، شكرا لكل من انتقد ولكل من مدح.. تجربة أخرى قريبا على قناة الزمالك".





واشتهر يحيى في الفترة الأخيرة بالافيهات التى ظهر من خلالها بعبارات كوميدية وضعته على قمة الترنيد على مواقع التواصل الاجتماعي لطارق وقناة الزمالك.





وصرح يحيى، بأن بعض هذه الإفيهات صنعها مع الضيوف وفريق الإعداد لركوب الترند.





ويبرز لكم صدى البلد أشهر افيهات طارق يحيى..





- عندما استضاف محمد عواد حارس مرمى الزمالك وسأله عن اسم مولوده الذي رزق به وأجاب عواد مراد كان رد يحيى " ولد ولا بنت".





- وفي حلقة اخرى عندمأ سأل أحد اللاعبين بعد زواجه بثلاثة أشهر "عندك أولاد"، وسخر المستشار مرتضى منصور بعدها من هذا السؤال.





- حفيد المشير عبد الحكيم عامر عندما سأله عن معاصرته لجده الذي توفى منذ خمسين عاما.



