وسط الطبيعة.. فرح علي تبرز أنوثتها في آخر جلسة تصوير

وتألقت فرح علي

فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة ، حيث ارتدت فستانا قصيرا بأكمام طويلة وحزام على منطقة الخصر بنفس لون الفستان، واختارت حذاء بكعب عال باللون البيج، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.