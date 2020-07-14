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مرأة

وسط الطبيعة.. فرح علي تبرز أنوثتها في آخر جلسة تصوير

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:33 م
فرح علي
فرح علي
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آية التيجي
شاركت المذيعة فرح علي  متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وظهرت فرح بإطلالة بسيطة وناعمة وسط ساحة خضراء.


وعلقت فرح علي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: للصباح حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق من جديد.. فاستمروا و تفاءلوا.




وتألقت فرح علي فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة ، حيث ارتدت فستانا قصيرا بأكمام طويلة وحزام على منطقة الخصر بنفس لون الفستان، واختارت حذاء بكعب عال باللون البيج، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.


وتركت فرح علي شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


واعتمدت فرح على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد اختارت وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها، مع إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود.


ولم تتكلف فرح على في اختيار إكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي مع اساور بسيطة وناعمة في يديها .

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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للصباح حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق من جديد.. فأستمروا و تفائلوا @shein_ar Photo by @mano.selim Earrings @bakizahanemjewellery Bag @glow_accessories_by_n.k Makeup by me Hair @essamsalaheldain كل البنات اللي بتسألني على الفستان هتلاقوه على ويب سايت شي ان تقدروا تطلبوا كل اللي انتوا عيزينه و هتلاقوا كل الاستايلات اللي بتدورو عليها و و كمان تستفيدوا من كود الخصم الخاص بيا بقيمة١٥ ٪ على اي اوردر تزيد قيمته عن ٦٠ دولار Www.shein.com My promo code EGfarahali1 the order exceeds $60 will the discount be 15%,code vailid to 2020.9.30) @shein_ar #shein

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