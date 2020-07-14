إدارة ترامب تتراجع عن قرار ترحيل أو نقل الطلاب الأجانب بسبب كورونا

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا كان سيلزم الطلاب الأجانب بنقل مدارسهم أو مغادرة البلاد إذا كانت كلياتهم تعقد دروسًا عبر الإنترنت بالكامل هذا الخريف بسبب جائحة وباء فيروس كورونا.





أعلنت هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية القرار بينما كانت جلسة استماع قضائية جارية بشأن الطعن في القرار من قبل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.





وحدد قاضي فيدرالي الحجج يوم الثلاثاء في دعوى قضائية تتحدى سياسة إدارة ترامب الجديدة التي تتطلب من الطلاب الأجانب تغيير المدارس أو مغادرة البلاد إذا كانت كلياتهم تعقد محاضرات عبر الإنترنت بالكامل هذا الخريف بسبب جائحة كورونا.





وتم رفع الدعوى من قبل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين يقولون إن السياسة تعمل بشكل غير قانوني وأنها تتعارض مع التوجيهات السابقة من مسؤولي الهجرة الفيدراليين.





وطالب الكليات المحكمة بحظر القاعدة مؤقتا على الأقل.



