عزمي مجدي يكشف أسباب فيلم الأسمرات والقضاء على العشوائيات

كشف العازف عزمي مجدي ، تفاصيل إطلاق فيلم يرصد إنجازات الدولة في القضاء على العشوائيات .





وقال مجدي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما دفعنا لهذا الفيلم ابراز جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، متابعا أنه نحب البلد ونرى ما يحدث في البلد والتقدم الذي يحدث بطريقة سريعة.





وأضاف العازف، أنه فخور بما يحدث في مصر الفترة الحالية، وقولنا نقدم حاجة للبلد وللرئيس، ما يحدث في البلد ظاهر جدًا، لافتة العازف عزمي مجدي، إلى أنه عملنا على تنفيذ هذا العمل في يومين.



