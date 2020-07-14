الإسماعيلي يجري المسحة الطبية الرابعة الأسبوع المقبل





وكانت نتيجة المسحة الطبية الأولي، أكدت إصابة حالتي بكورونا بالفريق، نادر رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وأيمن عوض الله أحد أفراد الجهاز الطبي، فيما أكدت المسحة الثانية والثالثة بسلبية النتائج لباقي اللاعبين.





وعلم موقع "صدي البلد" أن أيمن عوض الله أحد أعضاء الجهاز الطبي، خضع للمسحة الطبية الثانية اليوم ومن المقرر أن تظهر النتيجة غدًا الأربعاء، فيما يتحسن حالة نادر رمضان خلال العزل المنزلي، ويخضع للمسحة الطبية الأولى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في نفس موعد خضوع لاعبي الفريق الاول للنادي الاسماعيلي للمسحة الرابعة الثلاثاء المقبل.





يذكر أن قد حدد مواجهة أسوان وديًا الخميس المقبل، ثم إف سي مصر يوم 21 يوليو الجاري، ومصر المقاصة يوم 26 من الشهر ذاته، ضمن إستعدادات الفريق خلال فترة الإعداد لإستئناف النشاط الرياضي.

يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي،للمسحة الرابعة للكشف علي فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل، وذلك إستعدادا لعودة الدورى الممتاز المقرر له 6 أغسطس المقبل.