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ديني

مبروك عطية: المرأة لها الحق أن تمنع أهلها من التدخل في حياتها الزوجية.. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:50 ص
مبروك عطية: للمرأة
مبروك عطية: للمرأة الحق في منع أهلها من التدخل في حياتها
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الحُسن والتعامل بلطف؛ صار غير موجود في حياتنا حتى بين الزوجين والأصدقاء والزملاء.

وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة واجب عليها ألا تذيع سرًا لأهلها أو أقاربها عن حياتها الزوجية، ولها الحق شرعًا في منع الأهل من التدخل في شئون بيتها مع زوجها.

وأشار إلى أنه يجوز؛ في حالة الوصول إلى مرحلة الشقاق بينها وبين زوجها، وهنا يكون التدخل من أهل الخبرة من كل طرف منهما، وعليهما الانصياع لقرار أهل الخبرة.

واستشهد بقول الله- تعالى-: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا" منوها أنه من الكبائر أن يخرج الرجل أو المرأة سر بيتهما إلى الخارج.
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