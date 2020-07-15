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أخبار العالم

عقيلة صالح يبحث مع المسئولين الإيطاليين مبادرة إعلان القاهرة وإمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:26 ص
عقيلة صالح
عقيلة صالح
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أ ش أ
عقد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عددًا من اللقاءات مع العديد من المسئولين الإيطاليين، خلال زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما، من بينهم رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو. 

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، إن صالح بحث مع نظيره الإيطالي مبادرة إعلان القاهرة حول ليبيا، ومد جسور التعاون بين ليبيا وإيطاليا.

من ناحية أخرى، ذكر موقع "ليبيا الحدث" نقلًا عن بيان وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير "لويجي"، ناقش خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمقر الوزارة في روما، إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط، مؤكدا سعي بلاده لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت أن وزارة الخارجية الإيطالية، أكدت خلال بيانها، الالتزام ببذل الجهود من أجل إطلاق حوار "ليبي- ليبي" شامل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة .. مشيرة إلى أن "الاستئناف الفوري لاستغلال الموارد الطبيعية الليبية سيكون له أثر إيجابي، لن يقتصر على اقتصاد البلاد ورفاه الليبيين، بل أيضًا على آفاق المفاوضات في المجالين السياسي والأمني".
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