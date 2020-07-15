مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

كشف أنطونيوس ساريوجلو مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر عن تجربته أثناء تواجده ضمن الجهاز الفني لـ هيكتور كوبر.





وأوضح أنطونيوس خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت أن، أفضل اللاعبين المتميزين على مستوى اللياقة البدنية هو طارق حامد ومحمد النني ورمضان صبحي وعمرو وردة ومحمد صلاح وأحمد فتحي كانوا على درجة عالية من الناحية البدنية".





وأضاف: "عصام الحضري كان استثنائيا بين جميع لاعبي المنتخب سواء في اللياقة البدنية أو الشخصية القيادية"





وعن محمد صلاح قال: من الصعب تحليل كيف وصل صلاح لهذا المستوى، لقد حقق كل شيء، وهو نتيجة عمل جاد ، ويستحق كل ما وصل له".



