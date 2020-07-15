نشرة الفن| المصريون يدعمون ويل سميث بعد خيانة زوجته له.. ونيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

احتفلت الفنانة زينة, بعيد ميلاد صديقتها، بنشر صور لهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .

احتفلت الفنانة زينة, بعيد ميلاد صديقتها، بنشر صور لهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .

ظهرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو نجمة "مسرح مصر" بنيولوك جديد ،حيث قامت بتغيير لون شعرها إلى رمادي .





شاركت الفنانة نيرمين الفقى جمهورها، بصورة جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر خاصية القصص القصيرة، في حسابها على "إنستجرام"، صورة لها، أثناء تواجدها في حمام السباحة، رفقة الفنان شيكو.





نشر الفنان كريم فهمى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة على الشاطئ من إجازته الصيفية.





تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "فيسبوك وتويتر" خلال الأيام الماضية، خبر اعتراف جادا بينكيت سميث , لزوجها النجم العالمي ويل سميث، بخيانتها له .





نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



