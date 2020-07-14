بماكياج صارخ.. سوسن بدر من كواليس خيط حرير

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





وظهرت سوسن بدر بمكياچ صارخ وهى مرتدية توب باللون الرمادى ومترز حول الرقبة ، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بدون تكلف، بخصلات الأبيض والأسود.









وكتبت معلقة على صورتها :"اول يوم تصوير مسلسل خيط حرير مع حبيبتي مى عز الدين "





وكان احدث الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها سوسن بدر، مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020.



