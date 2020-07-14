بماكياج صارخ.. سوسن بدر من كواليس خيط حرير

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت سوسن بدر بمكياچ صارخ وهى مرتدية توب باللون الرمادى ومترز حول الرقبة ، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة بدون تكلف، بخصلات الأبيض والأسود.
وكتبت معلقة على صورتها :"اول يوم تصوير مسلسل خيط حرير مع حبيبتي مى عز الدين "
وكان احدث الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها سوسن بدر، مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2020.
مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.