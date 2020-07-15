علماء يتوقعون ميعاد الموجة الثانية من كورونا

يتعافى العالم حاليا من أزمة فيروس كورونا التي أصابت عددا كبيرا من دول العالم بالشلل التام بسبب العزل الذي نتج عنه تحويل دول العالم إلى جزر منعزلة ، فالجميع يعيد ترتيب أوراقه الآن .
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن العلماء أشاروا إلى ميعاد الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا التي ستفقد العالم توازنه من جديد .
و حسب الإحصائيات التي رصدها العلماء بالتعاون مع الفرق الطبية ، أنهم حددوا ميعادا للموجة الثانية من الفيروس، والذي قد يكون في الشتاء المقبل، مع انخفاض درجة الحرارة .
وأكد العلماء في بريطانيا انه بوصول درجة الحرارة إلى أقل معدل؛ ستنشط فرص انتشار فيروس كورونا من جديد وسيعود أقوى مما كان.