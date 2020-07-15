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منوعات

علماء يتوقعون ميعاد الموجة الثانية من كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يتعافى العالم حاليا من أزمة فيروس كورونا التي أصابت عددا كبيرا من دول العالم بالشلل التام بسبب العزل الذي نتج عنه تحويل دول العالم إلى جزر منعزلة ، فالجميع يعيد ترتيب أوراقه الآن . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن العلماء أشاروا إلى ميعاد الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا التي ستفقد العالم توازنه من جديد . 

و حسب الإحصائيات التي رصدها العلماء بالتعاون مع الفرق الطبية ، أنهم حددوا ميعادا للموجة الثانية من الفيروس، والذي قد يكون في الشتاء المقبل، مع انخفاض درجة الحرارة . 

وأكد العلماء في بريطانيا انه بوصول درجة الحرارة إلى أقل معدل؛ ستنشط فرص انتشار فيروس كورونا من جديد وسيعود أقوى مما كان.
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