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فن

مستندات جديدة.. شاهد آخر التطورات فى قضية هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:27 ص
محمد الوزيرى وهيفاء
محمد الوزيرى وهيفاء وهبى
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أحمد إبراهيم
كشف سهاد إمام محامى محمد الوزيرى ، مدير أعمال هيفاء وهبى السابق، والذى يدخل معها فى أزمة قضائية حيث اتهمته بالسرقة والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها. 

وقال سهاد، فى لقاء ببرنامج "ET بالعربى": إن كافة العقارات التي يمتلكها محمد وزيري ملكه، والعقود المسجلة بالشركة تكشف أنه أول مالك للفيلا، وهو من يقوم بدفع الأقساط، وليس كما تدعي "هيفاء" أنها تملك هذه العقارات.

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واضاف محام وزيرى قائلا: أن ما ادعته الفنانة هيفاء وهبى فى حق موكلى وهو اقتحام منزلها بالقوة أمر غير صحيح.. وما هو الداعى الذى يدفع موكلى ليدخل منزله بالقوة. 

وكانت هيفاء وهبى وجهت لمدير أعمالها السابق محمد الوزيرى تهمة سرقة أموالها وممتلكاتها وذلك بموجب توكيل عام رسمى وهو الأمر الذى نفاه الوزيرى فى تصريحاته الأخيرة، مؤكدا أنه تزوجها فى عام 2017 وقضيا سويا ثلاث سنوات.  
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