بفيديو كوميدي.. شاهد أحمد حلمي يرقص على البحر

نشر الفنان أحمد حلمى ، فيديو جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.





وظهر حلمى ، من أمام البحر وهو يرقص وكتب معلقا على الفيديو: لما متلاقيش حاجة تحطها علي تيك توك.





ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه الكثير من التعليقات وجاءت ما بين أي حاجة منك زي العسل، الفنان المحترم ، حبيب الملايين ربنا يحفظك.





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الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".





وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.