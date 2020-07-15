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فن

بفيديو كوميدي.. شاهد أحمد حلمي يرقص على البحر

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:36 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد حلمى، فيديو جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهر حلمى ، من أمام البحر وهو يرقص وكتب  معلقا على الفيديو: لما متلاقيش حاجة تحطها علي تيك توك.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه الكثير من التعليقات وجاءت ما بين أي حاجة منك زي العسل، الفنان المحترم ، حبيب الملايين ربنا يحفظك.

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الجدير بالذكر  أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.
@ahmedhelmyofficial

😎

♬ original sound - ahmedhelmyofficial
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