بفيديو كوميدي.. شاهد أحمد حلمي يرقص على البحر

نشر الفنان أحمد حلمى، فيديو جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.
وظهر حلمى ، من أمام البحر وهو يرقص وكتب معلقا على الفيديو: لما متلاقيش حاجة تحطها علي تيك توك.
ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه الكثير من التعليقات وجاءت ما بين أي حاجة منك زي العسل، الفنان المحترم ، حبيب الملايين ربنا يحفظك.
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الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
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