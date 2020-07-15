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اقتصاد

الذهب يعاود الارتفاع من جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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آية الجارحي
شهدت أسعار الذهب في مصر  ارتفاعا بنحو جنيهين خلال  تعاملات اليوم الأربعاء  15-7-2020،  بعد أن شهدت حالة من الاستقرار منذ تعاملات بداية الأسبوع.

وبلغ  سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة  نحو 802 جنيه بعد أن كان بالأمس  800 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة ؛ استقرارا لدي محلات الصاغة ليصل لـ  916.55 جنيه خلال تعاملات اليوم بعد أن كان 914  جنيها منذ أمس.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 687.40 جنيه بعد أن وصل لـ 686 جنيها، وصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة لـ  535  جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6416 جنيه وسجل عالميا 1812 دولارا. 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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