أهالي كوم جابر بقنا يشكون من تهالك الكوبري بمدخل القرية

شكا أهالي قرية كوم جابر مركز أبو تشت محافظة قنا، من تهالك الكوبرى الموجزد بمدخل القربية .





وأرسل سيد عبد العظيم احد سكان قريية كوم جابر ويقول فى رسالته : نشكو من تهالك الكوبرى بمدخل القرية يتعرض للسقوط فى أى لحظة وعدم إنارة أعمدة الإنارة عند مدخل القرية، مما يعرض المارة لخطر السرقة بالإكراه، وقطع الطرق.





وتابع: "علما بأن تعداد القرية يصل 15 ألف نسمة، وأيضا الوحدة الصحية مغلقة فى أغلب الأحيان، ولا يوجد بها إمكانيات وأدوات طبية أو أمصال للدغات العقارب أو الثعابين".





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