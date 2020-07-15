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بين الناس

أهالي كوم جابر بقنا يشكون من تهالك الكوبري بمدخل القرية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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منار نور
شكا أهالي قرية كوم جابر مركز أبو تشت محافظة قنا،  من تهالك الكوبرى الموجزد بمدخل القربية .

وأرسل سيد عبد العظيم احد سكان قريية كوم جابر ويقول فى رسالته : نشكو من تهالك الكوبرى بمدخل القرية يتعرض للسقوط فى أى لحظة وعدم إنارة أعمدة الإنارة عند مدخل القرية، مما يعرض المارة لخطر السرقة بالإكراه، وقطع الطرق. 

وتابع: "علما بأن تعداد القرية يصل 15 ألف نسمة، وأيضا الوحدة الصحية مغلقة فى أغلب الأحيان، ولا يوجد بها إمكانيات وأدوات طبية أو أمصال للدغات العقارب أو الثعابين".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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